В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани
Сотрудник Росгвардии погиб в результате перестрелки в республике, об этом газете «Ингушетия» в пресс-службе управления Росгвардии по региону во вторник.
«16 июня в городе Назрани произошёл конфликт на бытовой почве. В результате происшествия пострадал сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», — сказал собеседник издания.
По его словам, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что всего в конфликте участвовали до 15 человек, непосредственно дрались семеро из них. Со слов опрошенных, стреляли двое.
Еще один источник сообщил, что причиной перестрелки в Назрани мог стать семейный конфликт.
По оперативным данным, два родственника инициировали внесудебный земельный спор с применением огнестрельного оружия.
Каждый из участников конфликта собрал сторонников.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, имели ли мужчины разрешение на хранение оружия.
В настоящий момент предварительно установлена личность зачинщика конфликта, он задержан.
По уточненным данным, в результате инцидента погибли четверо, двое в больнице.