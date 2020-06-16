В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани

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Сотрудник Росгвардии погиб в результате перестрелки в республике, об этом газете «Ингушетия» в пресс-службе управления Росгвардии по региону во вторник.

«16 июня в городе Назрани произошёл конфликт на бытовой почве. В результате происшествия пострадал сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался», — сказал собеседник издания.

По его словам, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что всего в конфликте участвовали до 15 человек, непосредственно дрались семеро из них. Со слов опрошенных, стреляли двое.

Еще один источник сообщил, что причиной перестрелки в Назрани мог стать семейный конфликт.

По оперативным данным, два родственника инициировали внесудебный земельный спор с применением огнестрельного оружия.

Каждый из участников конфликта собрал сторонников.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, имели ли мужчины разрешение на хранение оружия.

В настоящий момент предварительно установлена личность зачинщика конфликта, он задержан.

По уточненным данным, в результате инцидента погибли четверо, двое в больнице.

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