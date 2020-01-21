В результате столкновения двух автомобилей марки «Мерседес» в Ингушетии пострадали несколько человек

В результате автоаварии имеются пострадавшие, которые после оказания первой медицинской помощи доставлены в больницу города.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 4 человека и одна единица техники.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.