ДТП

В результате столкновения двух автомобилей марки «Мерседес» в Ингушетии пострадали несколько человек

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Накануне поздно вечером в городе Малгобеке Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля марки «Мерседес», сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В результате автоаварии имеются пострадавшие, которые после оказания первой медицинской помощи доставлены в больницу города.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 4 человека и одна единица техники.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.

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