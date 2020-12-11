Пожар

В результате пожара в Ингушетии погиб пожилой мужчина

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В сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии в результате пожара в частном доме погиб местный житель, сообщил газете «Ингушетия» источник знакомый с ситуацией.

«По прибытии на место происшествия пожарных расчетов было установлено, что горит частное домовладение в сельском поселении Яндаре. Возгорание ликвидировано. При разборе конструкции сгоревшего дома из-под завалов спасатели извлекли тело 65-летнего мужчины», — сказал источник.

По его данным, по прибытии на место ЧП пожарных, соседи сообщили, что в доме никого нет, тогда они принялись тушить возгорание для недопущения распространения огня. Но оказалось, что в момент пожара в нем находился пенсионер, на которого при пожаре упали конструкции. 

При этом на сайте Главного управления МЧС России по Ингушетии в 20:20 было размещено сообщение лишь об одном пострадавшем.

«В 17:00 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в сельском поселении Яндаре. По прибытию на место пожарных расчетов было установлено, что горит частное домовладение по адресу: улица Красина, 9. Площадь возгорания составила 72 кв. метра. Возгорание ликвидировано в 17:46. В результате пожара имеется пострадавший, причины пожара уточняются. Для тушения пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек», — говориться в сообщении.

 

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