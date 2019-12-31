В результате нападения на пост в Магасе погиб старший лейтенант полици Зелимхан Кокорхоев
В результате нападения на пост ДПС в Магасе погиб инспектор, старший лейтенант полиции Кокорхоев Зелимхан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В результате нападения на месте происшествия погиб инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по городу Магас, старший лейтенант полиции Кокорхоев Зелимхан. Кокорхоев родился 31 января 1985 года в городе Малгобек. Он начал свою профессиональную деятельность в декабре 2005 года стажером по должности милиционера взвода ППС МОБ ГОВД г. Магас. С 2011 года добросовестно нес службу в подразделении ГИБДД. За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем. У погибшего остались жена и четверо несовершеннолетних детей», — сказала Волк.
По ее словам, руководство и личный состав МВД выразило соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского.
Другой информированный источник уточнил, что один из нападавших Микаил Мизиев был убит на месте, второй, известный армрестлер Ахмед Имагожев, с ранениями доставлен в реанимационное отделение.
«У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо полицейский остановил машину и отрыл огонь по бандитам, сам он не пострадал», — сказал собеседник издания.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в связи с трагическим событием, власти республики решили отменить праздничный концерт в Магасе.
На место происшествия выехало руководство МВД по региону.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил информацию о нападении.
«Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года и вообще совершать такие действия. Вот и все, что я думаю по этому поводу», — заявил он, комментируя ситуацию.