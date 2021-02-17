В республике стартовал онлайн-флешмоб «Читаем Конституцию Ингушетии»

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Министерство культуры Ингушетии запустило онлайн-флешмоб в аккаунтах социальных сетей, посвященный Дню Конституции республики, который отмечается 27 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Для участия в мероприятии участники снимают видео с чтением статьи из Конституции Республики Ингушетия и размещают его в соцсетях с указанием хештегов #ЧитаемКонституциюИнгушетии, #КонституцияРИ, #ДеньКонституцииРИ.

Напомним, Конституция Ингушетии была принята 27 февраля 1994 года в результате всенародного референдума и имеет общеобязательную силу на всей территории республики. Она состоит из преамбулы и 11-ти глав, которые содержат 114 статей. В преамбуле сказано: «Мы, многонациональный народ Республики Ингушетия, чтя память предков, завещавших нам идеалы добра, справедливости и любви к Отечеству, сознавая ответственность за исторические судьбы государственности Ингушетии, утверждая свободу, права и обязанности человека и гражданина, принимаем Конституцию Республики Ингушетия и провозглашаем её Основным Законом».

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