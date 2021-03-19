В республике состоялась презентация книги «Изобразительное искусство Ингушетии»

Накопленный в музее богатый искусствоведческий, биографический и фотоматериал лег в основу издания, посвящённого истории становления и развития изобразительного искусства Ингушетии, нашим художникам и мастерам. Красочное издание в полной мере соответствует своей основной задаче — помочь читателю получить необходимое представление о самобытной культуре ингушей, узнать интересные факты творчества мастеров изобразительного искусства различных художественных направлений. В книге приводится обширный биографический и справочный материал, данные о ста художниках и мастерах, их фотографии и, конечно, фотографии работ.

В презентации книги приняли участие сотрудники министерства культуры во главе с заместителем министра Рустамом Таркоевым, представители других министерств и ведомств, художники, краеведы, сотрудники НИИ имени Чаха Ахриева, а также коллеги из региональных музеев.

Открыла мероприятие директор музея Любовь Тумгоева, она же редактор презентуемой книги. В своём вступительном слове она напомнила гостям о первом биографическом справочнике «Художники Ингушетии», который был издан в 2006 году.

«Прошло около 15 лет с момента первого издания, сотрудниками музея проведена огромная работа по сбору и анализу искусствоведческого материала, и вот мы рады представить вам долгожданное продолжение наших трудов. Я поздравляю всех нас с этим замечательным событием», — сказала Тумгоева и поблагодарила Министерство культуры Ингушетии, которое сделало возможным издание этой долгожданной книги.

«Издание книги на самом деле очень важное и радостное событие для нас, — отметил замминистра Рустам Таркоев. — Помимо аналитических статей, книга очень содержательна и интересна, в ней содержится информация обо всех наших художниках и мастерах. Это первое полное издание о мастерах Ингушетии, начиная от Хаджи-Бекира Ахриева и Гази-Магомеда Даурбекова и до художников современности. Региональным Минкультом и коллективом музея проделана большая работа, и я уверен, что наш просветительский проект окажет действительную помощь всем интересующимся культурой ингушского народа».

Российский, ингушский поэт и публицист, историк, политолог, член союзов писателей и журналистов России, доцент Ингушского государственного университета Якуб Патиев в своем выступлении отметил: «Я, как книжный фанат, рад любой издаваемой книге в нашей республике, но эта книга отличается тем, что она действительно охватывает все искусство, которое мы имеем. И это настоящий подарок всем нам. Я поздравляю коллектив музея с изданием книги и поддерживаю благодарность министерству культуры».

Также на мероприятии выступили доктор исторических наук и этнограф Зейнеп Дзарахова, заслуженный писатель Ингушетии и член Союза писателей России Зарета Ахильгова, народные художники Муса Мартазанов и Багаудин Сагов, а также член Союза художников Ингушетии Аюп Цуроев. Все выступавшие были единодушны во мнении, что книга-альбом «Изобразительное искусство Ингушетии» внесет неоценимый вклад в развитие и популяризацию культуры и искусства нашего края.

Автор-составитель книги Лейла Алмазова отметила, что работа по сбору материала для новых изданий продолжается, ведь появляются новые имена талантливых художников и мастеров. Представленная книга, значимость которой невозможно поставить под сомнение, адресована широкому кругу читателей.

Все гости получили в подарок книгу, которая, без сомнения, станет достойным украшением любой библиотеки и даст много полезной информации ценителям изобразительного искусства.