В Республике Ингушетия проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

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В период с 10 января по 24 февраля 2020 года в Ингушетии, как и по всей стране, проходят состязания среди участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В республике в региональном этапе олимпиады принимают участие порядка 2000 талантливых ребят из всех городов и районов региона — учащиеся 9-11 классов, победители городских и районных этапов олимпиады.

По информации пресс-службы Минобразования региона, ребята демонстрируют знания по 24 общеобразовательным предметам и обмениваются опытом со сверстниками из разных городов и районов. Победители регионального этапа примут участие в заключительном этапе олимпиады.

Олимпиада традиционно проводится в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) с целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников выступает Министерство образования и науки Ингушетии.

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