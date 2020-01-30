В Республике Ингушетия проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

В республике в региональном этапе олимпиады принимают участие порядка 2000 талантливых ребят из всех городов и районов региона — учащиеся 9-11 классов, победители городских и районных этапов олимпиады.

По информации пресс-службы Минобразования региона, ребята демонстрируют знания по 24 общеобразовательным предметам и обмениваются опытом со сверстниками из разных городов и районов. Победители регионального этапа примут участие в заключительном этапе олимпиады.

Олимпиада традиционно проводится в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) с целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников выступает Министерство образования и науки Ингушетии.