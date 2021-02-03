В Республиканском онкологическом диспансере Ингушетии планируется провести день открытых дверей

Мероприятие будет проводиться с целью профилактики рака молочной железы. Участницам акции при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минздрава региона, в акции могут участвовать женщины от 18 лет. Предусмотрены УЗИ, маммография, консультация онколога.