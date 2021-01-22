Конкурс

В регионе стартовал республиканский конкурс «Библиотеки — избирателям Ингушетии»

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В регионе стартовал республиканский конкурс «Библиотеки — избирателям Ингушетии», сообщила пресс-служба Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева.

Организатором конкурса среди общедоступных библиотек Ингушетии выступает Избирательная комиссия республики и проводит его совместно с региональным министерством культуры.

Цели и задачи конкурса: активизация деятельности библиотек в деле повышения правовой культуры и политической грамотности избирателей в период подготовки и проведения избирательных кампаний в 2021 году; повышение уровня информированности избирателей о выборах; создание информационной среды, необходимой для принятия избирателями обоснованных решений; формирование правовой культуры молодежи и ее гражданской активности; выявление лучшего опыта работы библиотек в сфере информирования и повышения правовой культуры избирателей.

На конкурс принимаются материалы, освещающие деятельность библиотек по освещению избирательной тематики, а также материалы, раскрывающие работу библиотек с избирателями в период проведения конкурса.

Материалы на конкурс представляются в Избирательную комиссию республики до 20 декабря 2021 года по адресу: 386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 37; тел./факс: (8732) 22-64-17.

Конкурсная комиссия до 25 декабря 2021 года подведёт итоги конкурса и открытым голосованием определит победителей, которые будут награждены дипломами и ценными сувенирами в торжественной обстановке не позднее 30 декабря 2021 года.

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