В региональном отделении «Молодой гвардии» единороссов Ингушетии считают поддержку Путина сигналом к действию

«Поддержка Президента — важный знак, это сигнал к действию. Республика Ингушетия богата талантливыми, активными, инициативными, деятельными ребятами. Уверен, региональное отделение партии обратит внимание на волонтеров и участников проекта «ПолитСтартап», активную молодежь, и поддержит их на праймериз», — отметил руководитель РО МГЕР Марат Озиев.

Напомним, Путин на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 4 марта поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней должно быть больше волонтеров. Его озвучил депутат гордумы Томска, единоросс Владимир Самокиш.

«Волонтеры понимают нужды, чаяния людей. Для всех нас они могут являться примером для подражания. Как депутат я считаю, что во всех органах власти у нас должно быть больше активных волонтеров — и в Госдуме, и в законодательных собраниях. Они будут эффективны и полезны», — сказал он, обращаясь к Президенту России.

Путин отметил, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов — они, попадая в политические структуры, могут быть носителями разных подходов к решению проблем.

«Я — «за», я уже об этом говорил. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать», — сказал глава государства.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал вопрос участия волонтеров в выборах серьезным и отметил, что ответить на него активисты должны, прежде всего, сами себе.

«Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это, в значительной мере, готовность лично отвечать за то, как живут люди. Поэтому если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем», — подчеркнул Медведев.

Как отметил в свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия готова поддержать добровольцев в желании попробовать себя в большой политике, применить собственный опыт помощи людям.

«Единая Россия» в условиях пандемии объединила волонтеров по всей стране — сегодня их больше ста тысяч. Я искренне благодарен всем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Наши двери открыты для них. Будем рады увидеть волонтеров, общественников, сторонников Президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку — поможем, подскажем, поддержим«, — заверил Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, «где активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты». Процедура пройдет с 24 по 30 мая по первой модели — это самая открытая и конкурентная форма предварительного голосования.

Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все зарегистрированные в стране избиратели.

Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе, отмечает пресс-служба РИК Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия».