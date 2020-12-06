В региональном МЧС Ингушетии готовятся к общероссийскому дню приема граждан

Учитывая необходимость соблюдения мер предосторожности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, прием будет осуществляться по предварительной записи. Обращаться для регистрации на прием следует не ранее чем за 14 дней и не позднее, чем за 7 дней до проведения приема по телефону: (8734) 55-03-33, (8734) 55-03-29.

На прием не допускаются:

— заявители с повышенной температурой тела либо другими внешними признаками, не исключающими заболевание острой респираторной инфекцией (кашель, чихание, насморк), а также заявители, которые должны находиться на карантине или самоизоляции;

— заявители, предварительно не записавшиеся на прием;

— заявители, пришедшие с опозданием относительно указанного в предварительной записи на прием времени проведения приема;

— заявители, пришедшие ранее установленного времени проведения приема.

В местах приема граждан будет проведена дезинфекция с использованием специальных дезинфицирующих растворов. Также места приема будут обеспечены средствами защиты, таких как: маски, перчатки, антисептические средства, одноразовая посуда, одноразовые ручки

В управлении общероссийский день приема граждан будет проводиться по адресу: город Магас, ул. улица 65 лет Победы, 3. Гражданам, пришедшим на прием, иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.