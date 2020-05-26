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В регионах СКФО, в том числе — Ингушетии, в ближайшие часы возможен штормовой ветер

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Штормовой ветер, который будет сопровождаться грозой и градом, прогнозируется в регионах Северо-Кавказского федерального округа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, наиболее сложная ситуация в Ингушетии, Чечне и Северной Осетии.

«Там ветер до 25 метров в секунду, сильный дождь, гроза, град. Это опасное явление, оно и привело к случившемуся в Уральском федеральном округе», — сказал Вильфанд.

Напомним, в понедельник четыре человека погибли в Свердловской области из-за урагана, возбуждены уголовные дела.

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