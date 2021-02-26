В регионах России проведут благотворительные акции в память о жертвах депортации

«Полномочные представители Ингушетии и ингушские общины в регионах России почтили память жертв депортации 23 февраля 1944 года. Также достигнута договоренность о проведении 27-28 февраля совместных благотворительных мероприятий (Саг1а дакха)», — сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве.

Так, в Казанской мечети «Ярдэм» полпред Ингушетии в регионе Амир Хашиев вместе с ингушской и чеченской общинами провели вечер памяти, посвященный 77-й годовщине депортации ингушей и чеченцев.