Акция

В регионах России проведут благотворительные акции в память о жертвах депортации

0

Ингушские общины в регионах России договорились о проведении 27-28 февраля совместных религиозных мероприятий по оказанию помощи нуждающимся семьям.

«Полномочные представители Ингушетии и ингушские общины в регионах России почтили память жертв депортации 23 февраля 1944 года. Также достигнута договоренность о проведении 27-28 февраля совместных благотворительных мероприятий (Саг1а дакха)», — сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве.

Так, в Казанской мечети «Ярдэм» полпред Ингушетии в регионе Амир Хашиев вместе с ингушской и чеченской общинами провели вечер памяти, посвященный 77-й годовщине депортации ингушей и чеченцев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэрия Магаса и культурный центр города проведут конкурс чтецов, приуроченный ко Дню джигита
Два человека задержаны в Ингушетии по делу об избиении женщины и мужчины в Магасе
Молодежь Ингушетии приглашают на форум клубов РГО «Путешествуем вместе»
«Лирика», «Тропикамид» и «марихуана» изъяты правоохранителями у жителя Ингушетии
ТФОМС Ингушетии в 2020 году направлены 90,5 млн руб. в лечебные организации на приобретение медоборудования
Курсы Российского исламского университета в Уфе по профилактике терроризма заинтересовали представителей Ингушетии
В штаб-квартире РГО состоялась пресс-конференция, посвящённая старту экспедиции «РоссиЯ-2021»
Представители политических партий в Ингушетии приняли участие в обучающем мероприятии ЦИК
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в школьном мероприятии в рамках декады родного языка
Практикующий торакальный хирург из Ингушетии Якуб Имагожев защитил докторскую диссертацию
Ингушский спортсмен Вахит Галаев выступит на турнире по спортивной борьбе в Киеве

Главное

Яндекс.Метрика

 