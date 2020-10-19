В рамках Вахты Памяти в Ингушетии поисковики передали в Малгобекский музей боевой и трудовой славы найденные артефакты

«За последние дни на Терском хребте обнаружены останки еще двоих защитников Отечества. К сожалению, когда-то останки, вероятно, подверглись разграблению, и потому имен воинов установить не удалось — ни медальоны, ни именные вещи обнаружены не были. Но, судя по месту обнаружения, погибшие сражались в рядах 256-й стрелковой бригады», — рассказал Беслан Дзейтов.

Кроме полевых работ, по его словам, поисковики провели ряд встреч, в частности с учащимися Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т. Х. Цурова. Ребятам рассказали об особенностях поисковой работы, продемонстрировали фото и видео с раскопок, дали возможность ознакомиться с артефактами времен Великой Отечественной войны.

Также поисковики встретились с представителями Общественной палаты Ингушетии и заключили договор о взаимодействии.