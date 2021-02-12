В рамках «Вахты Памяти — 2021» в Ингушетии пройдут полевые экспедиции и лагерь поисковиков

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На сайте Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» опубликован план проведения поисковых работ на 2021 год.

В документе упомянуты и полевые экспедиции, запланированные в Ингушетии.

Как сообщил газете «Ингушетия» заместитель исполнительного директора ООД «Поисковое движение России» Данила Лактюхин, с 1 по 27 апреля в республике планируется проведение ежегодного полевого лагеря «Малгобекская оборонительная операция» в рамках Всероссийской «Вахты Памяти — 2021». Организатор — поисковый отряд «Малгобек», возглавляемый Бесланом Дзейтовым. Ожидается участие поисковых отрядов из Северо-Кавказского федерального округа, поискового отряда «Курган» из Нижнего Новгорода, поискового отряда «Артбригада» войсковой части 64670 — всего более 100 человек.

Нижегородские поисковики планируют продолжить работу на Терском хребте еще и в октябре в рамках полевой поисковой экспедиции «Малгобекский рубеж». Кроме уже упомянутых отрядов, в мероприятии примут участие студенческие отряды «Память» (ИнгГУ) и «Алханчуртская долина» (СКТЭК имени Т. Цурова). Полевая экспедиция пройдет с 29 сентября по 9 октября.

Летом ингушские поисковики также планируют провести полевую поисковую экспедицию в Моздокском районе Северной Осетии, сельском поселении Яндаре Назрановского района и в Малгобеке. Мероприятие пройдет с 14 июня по 19 июля.

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