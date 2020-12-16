В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Республиканский онкологический диспансер поступило очередное оборудование
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республиканский онкологический диспансер поступило очередное оборудование — ультразвуковой электрохирургический аппарат Lotus и три электрокардиографа.
Как сообщили в Минздраве Ингушетии, ультразвуковая электрохирургическая система Lotus LG4 серии 4 с принадлежностями предназначена для рассечения мягких тканей в условиях, когда важно избежать кровотечения и свести к минимуму термическую травму.
Электрокардиографы — компактные 3-канальные аппараты для диагностики в экстренных условиях, 6-канальные модели для частных клиник и кабинетов, полноформатное 12-канальное оборудование для диагностических центров — произведены в Италии.