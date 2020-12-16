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В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Республиканский онкологический диспансер поступило очередное оборудование

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республиканский онкологический диспансер поступило очередное оборудование — ультразвуковой электрохирургический аппарат Lotus и три электрокардиографа.

Как сообщили в Минздраве Ингушетии, ультразвуковая электрохирургическая система Lotus LG4 серии 4 с принадлежностями предназначена для рассечения мягких тканей в условиях, когда важно избежать кровотечения и свести к минимуму термическую травму.

Электрокардиографы — компактные 3-канальные аппараты для диагностики в экстренных условиях, 6-канальные модели для частных клиник и кабинетов, полноформатное 12-канальное оборудование для диагностических центров — произведены в Италии.

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