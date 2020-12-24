В рамках реализации нацпроекта в Ингушетии в республиканский онкодиспансер поступили современные аппараты

Онкодиспансер был открыт в 2017 году. Только за прошлый год здесь было проведено около 500 различных операций. Его работа уже повлияла на снижение смертности от онкозаболеваний до 51 случая на 100 тысяч населения — это один из лучших показателей в стране. Участие в нацпроекте поможет продолжать работу в этом направлении.

Напомним, онкозаболевания стоят на втором месте по распространенности после болезней системы кровообращения.