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В рамках реализации нацпроекта в Ингушетии в республиканский онкодиспансер поступили современные аппараты

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Ингушетии в региональный онкодиспансер поступили современные аппараты ультразвуковой диагностики и магниторезонансной томографии, а также три электрокардиографа.

Онкодиспансер был открыт в 2017 году. Только за прошлый год здесь было проведено около 500 различных операций. Его работа уже повлияла на снижение смертности от онкозаболеваний до 51 случая на 100 тысяч населения — это один из лучших показателей в стране. Участие в нацпроекте поможет продолжать работу в этом направлении.

Напомним, онкозаболевания стоят на втором месте по распространенности после болезней системы кровообращения.

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