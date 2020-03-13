В рамках проекта «Музей приходит в гости» в средней школе № 3 с. п. Нестеровское прошла передвижная выставка

Сотрудники музея представили школьникам красочную выставку живописи, в которую вошли работы ингушских художников, посвященные красоте природы, быту и культуре родного края.

Экскурсовод Исрапил Хамхоев подробно рассказал учащимся о каждом произведении и о мастерах ингушской живописи, а также ответил на все вопросы школьников и преподавателей.

По окончании выставки музейные работники вручили директору образовательного учреждения Анджеле Гулиевой печатные издания в дар школьному музею боевой и трудовой славы.