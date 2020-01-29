В рамках проекта «Историческая память» в Ингушетии будет проведен мониторинг состояния памятников ВОВ

Центральными темами заседания стали мониторинг состояния памятников культуры, развитие исторического просвещения и подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы.

На встрече присутствовали координатор данного проекта Беслан Дзейтов, руководитель регионального исполнительного комитета Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Беслан Мартазанов, другие члены общественного совета.

Собравшиеся обозначили ряд задач и сроки их решения. Среди них — уход за мемориалами Великой Отечественной войны, особенно в сельской местности, где, как подчеркнул Мартазанов, монументы зачастую заброшены и полуразрушены.

Также одним из приоритетных направлений проекта «Историческая память» в текущем году станет масштабное проведение «Диктанта Победы», благодаря которому до молодежи будет донесена информация о значимости Победы.

Напомним, что федеральный проект «Диктант Победы» впервые был проведен в 2018 году. На нем предлагалось ответить на вопросы, посвященные ходу Великой Отечественной войны.