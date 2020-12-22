В рамках нацпроекта в Карабулаке в 2020 году благоустроили 6 общественных территорий

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, практически заново отстроен сквер Ветеранов. Здесь установили красивый современный фонтан, устроили детскую площадку с использованием национальных мотивов, увеличили прогулочную зону, покрыв отведённую площадь качественной тротуарной плиткой, провели озеленение, установили новые скамейки и урны.

Особое внимание было уделено улице Толстого в четвёртом микрорайоне. Здесь заасфальтировали дорогу, ведущую к школе и детскому саду, проложили тротуар, устроили освещение. Проведены работы по асфальтированию дорог и устройству тротуаров на улицах Промысловая и Балкоева, теперь твёрдое покрытие появилось впервые на всём протяжении дороги по улице Тихой.

Кроме того, для молодёжи установили воркаут-площадку на территории парка имени 25-летия Республики Ингушетия.