В рамках нацпроекта «Образование» в сельском поселении Троицкое будет построена новая школа

Объект будет возведён во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до конца 2024 года» и в рамках реализации национального проекта «Образование».

В сельском поселении Троицкое, численность населения которого 24 556 человек, функционируют четыре школы. Строительство нового социально значимого объекта позволит снизить нагрузку на другие общеобразовательные учреждения. Кроме того, считают в пресс-службе администрации района, это будет способствовать недопущению перехода учреждений образования на трехсменный режим обучения.