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В рамках нацпроекта «Образование» в сельском поселении Троицкое будет построена новая школа

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В сельском поселении Троицкое Сунженского муниципального района в 2021 году предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 720 посадочных мест.

Объект будет возведён во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до конца 2024 года» и в рамках реализации национального проекта «Образование».

В сельском поселении Троицкое, численность населения которого 24 556 человек, функционируют четыре школы. Строительство нового социально значимого объекта позволит снизить нагрузку на другие общеобразовательные учреждения. Кроме того, считают в пресс-службе администрации района, это будет способствовать недопущению перехода учреждений образования на трехсменный режим обучения.

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