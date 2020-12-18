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В рамках нацпроекта «Демография» в Ингушетии будет создано 540 ясельных мест в следующем году

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В 2021 году в Ингушетии планируется ввести в эксплуатацию 9 новых объектов дошкольного образования в рамках реализации национального проекта «Демография», что позволит создать 1980 новых мест, в том числе 540 мест в ясельных группах.

«Создание новых ясельных мест — отличная возможность для молодых мам выйти поскорее на работу. В следующем году по нацпроекту «Демография» в детсадах региона появится 540 мест для детей в возрасте до трех лет», — цитирует министра образования и науки Ингушетии Эсет Бокову её пресс-служба.

Новые объекты дошкольного образования будут открыты в городах Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Магасе и в сельских поселениях Пседах, Кантышево, Троицкое, Инарки.

Каждый из детсадов рассчитан на 220 мест. В дошкольных учреждениях будут оборудованы помещения для разных возрастных групп: удобные спальни, отдельные для каждой группы, просторные игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы.

Напомним, что в текущем году в регионе создано 420 ясельных мест благодаря введению в эксплуатацию новых детсадов в Магасе, Карабулаке, Сунже и в сельских поселениях Нижние и Верхние Ачалуки, Сурхахи.

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