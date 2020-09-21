В рамках нацпроекта «Демография» школа олимпийского резерва по боксу Ингушетии получила спортинвентарь

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, на данный момент в республиканской школе олимпийского резерва по боксу занимается порядка 900 спортсменов. Возраст воспитанников составляет от 8 до 30 лет

«Наш зал теперь оснащен новым спортивным оборудованием. Это очень хорошее приобретение, у некоторого инвентаря срок износа около года, например, боксерские перчатки и шлемы. Они должны постоянно обновляться. Новый инвентарь станет хорошим стимулом для спортсменов», — рассказал директор школы олимпийского резерва Абукар Дзангиев.

В сентябре в рамках данного проекта шесть спортивных учреждений, подведомственных Минспорта Ингушетии и представляющих бокс, обновили свой спортинвентарь. Спортшколы получили боксерские мешки, груши, пневматические груши, лапы.

Всего в этом году в рамках нацпроекта ингушская школа олимпийского резерва по боксу оснащена спортивным инвентарем на сумму 4 млн 411 тыс. рублей.