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В рамках нацпроекта «Демография» для жителей Альтиево построили первый детский сад

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В Альтиевском административном округе города Назрани в рамках нацпроекта «Демография» в скором времени откроется первый детский сад, строительные работы планируется завершить до конца октября. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в региональном Минстрое.

«Новый детский сад построен вблизи функционирующей школы и рассчитан на 220 человек. Контрактная стоимость объекта 161 млн руб. Здание двухэтажное, железобетонное с общей площадью более 4000 квадратных метров. На данное время строителями подрядной фирмы ООО «Транс-сервис» выполнено 90% всех строительно-монтажных работ. На завершающей стадии находится устройство пожарной сигнализации, вентиляции, отопления, электроснабжения и электроосвещения», — сказал собеседник.

По его словам, дошкольное учреждение автономное.

«Имеет свои очистные сооружения, дизельную электростанцию и котельную. Прилегающая территория составляет чуть меньше гектара. На ней расположен и корпус основного здания и игровые площадки и зеленая зона. В самом здании имеются все необходимые помещения для нахождения 12 возрастных групп», — пояснили в пресс-службе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что к началу нового 2020 учебного года в республике ввели в эксплуатацию 12 дошкольных учреждений, на 220 мест каждое. Учебные заведения открыты в Карабулаке, Сунже, Магасе, Насыр-Кортском и Гамурзиевском округах Назрани, в сельских поселениях Али-Юрт, Троицкое, Яндаре, а также в Малгобекском районе.

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