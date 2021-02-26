Родной язык

В рамках декады ингушского языка в сельском поселении Алкун состоялся семинар

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В Доме культуры сельского поселения Алкун Сунженского района прошёл семинар, посвящённый декаде ингушского языка и литературы «Наьна мотт», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие прошло в целях развития творческих способностей у детей и чувства патриотизма, формирования потребности изучения родного языка, истории республики, привития интереса к культурному наследия своего народа.

В ходе различных заданий школьники проявили творческое воображение, показали достаточный уровень владения родным языком, высокую активность и заинтересованность.

Участникам и гостям мероприятия была представлена экспозиция с предметами быта ингушей, уходящими в историю, а также выставка детских поделок.

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