В рамках декады ингушского языка в сельском поселении Алкун состоялся семинар

Мероприятие прошло в целях развития творческих способностей у детей и чувства патриотизма, формирования потребности изучения родного языка, истории республики, привития интереса к культурному наследия своего народа.

В ходе различных заданий школьники проявили творческое воображение, показали достаточный уровень владения родным языком, высокую активность и заинтересованность.

Участникам и гостям мероприятия была представлена экспозиция с предметами быта ингушей, уходящими в историю, а также выставка детских поделок.