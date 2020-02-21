В рамках Декады ингушского языка в Кантышево прошел конкурс чтецов
В сельском поселении Кантышево Назрановского района в рамках Декады ингушского языка и литературы состоялся конкурс чтецов, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
В конкурсе, проходившем в местном Доме культуры, приняли участие сельские школьники, которые декламировали стихи о Родине, о родном языке.
Гости мероприятия, среди которых были работники администраций Назрановского района и сельского поселения Кантышево, отметили, что такие встречи способствуют популяризации родного языка.
Украсили мероприятие выступления артистов сельского ДК и Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.