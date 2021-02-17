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В рамках декады ингушского языка состоялась презентация новой интеллектуальной игры

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Новую интеллектуальную игру «Ланхой», созданную известным знатоком ингушского языка Салманом Бадиевым, впервые опробовали сегодня со студентами Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района.

Участники, как в игре «Поле чудес» крутили барабан и отвечали на вопрос, на который указывала стрелка во время остановки механизма. Баллы за правильный ответ начисляются в зависимости от сложности вопроса.

«Я давно вынашивал идею создания такой игры и решил ее официально представить вместе с участниками в рамках начавшейся в республике декады ингушского языка. Нужно использовать все средства, которые популяризируют наш язык, культуру, традиции. Уверен, что постепенно мы сможем возродить все духовно-нравственные основы ингушского народа», — рассказал Салман Бадиев газете «Ингушетия» о своем проекте.

О названии игры «Ланхой» автор игры поведал, что оно родилось у него из ингушской традиции решать любой спор, вытягиванием жребия — «ланаш». «Ланхой» переводится, как «спорщики».

Игру планируют развить и сделать ее частью будущих декад ингушского языка.

«Эту работу в дальнейшем мы планируем развить, привлечь к этой игре учащихся других колледжей, школ. Разработать соответствующее положение и обратиться в региональное Министерство образования и науки, чтобы оно нас поддержало в этом», — заявил Мустафа Цуров, директор СКТЭК имени Цурова.

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