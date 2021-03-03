В рамках акции «Сад памяти» в столице Ингушетии высадят пять тысяч деревьев ценной породы

«В мероприятии примут участие около 3000 человек, усилиями которых будет посажено более 5 тысяч деревьев. Планируется, что молодые деревья будут посажены возле Башни согласия на общей площади 3 га. Для посадки уже выбраны 10 пород деревьев, в частности это — краснолистный дуб, голубая ель, катальпа, каштан шаровидный, кипарисовик, краснолистный и японский клен, липа мелколистная, слива краснолистная и обыкновенная сосна, красноплодная рябина», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что также посадки деревьев пройдут также в сельском поселении Барсуки вдоль реки Сунжа, в городе воинской славы — Малгобеке и на территориях лесного фонда Назрановского и Сунженского лесничеств.

Предварительная дата проведения мероприятия — с 20 по 25 марта.

Напомним, что в 2021 году в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти» посадят 51 тыс. саженцев. Акция в этом году приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

Цель акции «Сады Памяти» — укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев в память о погибших в годы ВОВ.