В рамках акции «Сад памяти» планируется очередная посадка деревьев

«В Ингушетии в рамках этой акции уже высажено около 27 тысяч деревьев различных пород во всех населенных пунктах. Деревья прижились и уже зацвели. Лесники производят весь необходимый агрономический уход. В течение года за ними будут наблюдать сотрудники лесничеств Минприроды Ингушетии», — прокомментировали информацию в учреждении.

Напомним, что идея международной акции «Сад памяти» заключается в том, чтобы оставить вечный памятник — 27 миллионов деревьев по всей России — в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Акция проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов России и Рослесхоза.

Мероприятие стартовало по всей стране 18 марта и завершится 22 июня.