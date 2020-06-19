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В рамках акции «Сад памяти» планируется очередная посадка деревьев

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В последний день международной акции «Сады памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы и завершающейся 22 июня, при участии и поддержке Министерства природных ресурсов и экологии в Магасе будут высажены саженцы деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

«В Ингушетии в рамках этой акции уже высажено около 27 тысяч деревьев различных пород во всех населенных пунктах. Деревья прижились и уже зацвели. Лесники производят весь необходимый агрономический уход. В течение года за ними будут наблюдать сотрудники лесничеств Минприроды Ингушетии», — прокомментировали информацию в учреждении.

Напомним, что идея международной акции «Сад памяти» заключается в том, чтобы оставить вечный памятник — 27 миллионов деревьев по всей России — в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Акция проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов России и Рослесхоза.

Мероприятие стартовало по всей стране 18 марта и завершится 22 июня.

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