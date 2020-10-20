В рамках акции «Призывник» в Ингушетии прошли проводы в армию новобранцев

«Новобранцам были даны наставления и пожелания достойно пройти службу в рядах российской армии. В ходе беседы молодым людям также разъяснили негативные последствия от потребления наркотических средств и рассказали об уголовном преследовании и ответственности за совершение преступлений данной категории», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии в период осенней призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, на военную службу из республики направят 120 человек, из них 45 — водители категории «С».