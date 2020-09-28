В Пятигорске прошло мероприятие антитеррористической направленности для ингушских студентов

На встрече присутствовали также муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов, доктор политических наук Ольга Вольтер, полпред Главы Ингушетии в Кавказских Минеральных Водах Висит Аушев, а также видные религиозные деятели.

Целью встречи стало формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и терроризма, воспрепятствование вовлечению подрастающего поколения в деятельность радикальных экстремистских организаций, а также повышение эффективности принимаемых совместных мер по профилактике экстремистской и террористической идеологии среди молодежи.

Студенты проявили интерес к теме противодействия экстремизму и терроризму, задавали вопросы и выразили свое неравнодушие и солидарность в борьбе с терроризмом.