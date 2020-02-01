В Пятигорске проходит региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»

Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при главе государства, сообщила «Ингушетии» руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Елена Барсегова.

В церемонии открытия полуфинала в Пятигорске приняли участие заместитель полпреда Президента России в СКФО Сергей Стариков, представители ряда регионов округа, ректор РАНХиГС, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау и заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский,

Стариков отметил высокую роль конкурса и его участников в процессах обновления кадров, запущенных на федеральном уровне.

«Я вас поздравляю с выходом в полуфинал — вы добрались до очень высокой ступени. А пожелать хотел бы, чтобы вы смотрели здесь не только на наставников, но и вокруг. Общайтесь друг с другом, знакомьтесь поближе, ведь уже скоро, отправляя друг другу официальные письма, вы будете знать, что шлете их не абстрактному адресату, а конкретному человеку, своему товарищу по конкурсу», — подчеркнул он.

«В этом году от округа на конкурс поступило 8334 заявки. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое состоялось 31 января, в полуфинал конкурса в Северо-Кавказском федеральном округе вышли 263 участника», — рассказал Садовский.

Как напомнил собравшимся Владимир Мау, конкурс в нынешнем году привлек участников из 68 стран — это сделало «Лидеры России» по-настоящему международным проектом. При этом главная польза от участия в конкурсе связана не с карьерными успехами, а с внутренним ростом и расширением горизонта коммуникаций, убежден он.

Напомним, основные дни полуфинала — 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СКФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Как ранее сообщалось, Ингушетию на конкурсе представляют 4 человека: Ислам Албаков из Назрани (межрайонная инспекция номер один ФНС России), житель Карабулака Анзор Аушев (АНО «Центр поддержки экспорта Республики Ингушетия»), Залина Баркинхоева из Магаса (администрация Главы и правительства республики) и житель Назрани Ибрагим Цулоев (ВПП «Партия за справедливость»).