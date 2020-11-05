Нацпроекты

В пяти населенных пунктах Ингушетии введут новые школы по нацпроекту «Образование»

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В трех селах и двух городах республики до конца этого года откроют новые общеобразовательные учреждения, заявила министр образования и науки региона Эсет Бокова.

«Благодаря реализации нацпроекта «Образование» в республике строятся новые школы и создаются условия, в которых детям будет комфортно развиваться и получать качественное образование. До конца года новые школы планируется открыть в Назрани, Карабулаке, в сельских поселениях Плиево, Яндаре и Средние Ачалуки», — пишет Бокова на своей странице в соцсетях.

По данным Боковой, федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование» подразумевает создание новых мест для школьников, полную ликвидацию третьей смены, обновление материально-технической базы, образовательных программ, внедрение новых методов обучения и воспитания.

Как пояснили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, в республике необходимо построить порядка 25-30 общеобразовательных учреждений до 2030 года, чтобы не допустить возникновения трехсменного режима обучения и все школы перевести на односменный режим.

Изначально республиканские власти просили федеральный центр помочь в строительстве школ до 2025 года, поскольку нацпроект «Образование» был рассчитан до 2025 года.

«Так как этот проект продлён до 2030 года, регион просит содействия в их возведении до 2030 года», — отметил представитель Минобрнауки региона.

По его словам, новые объекты образования в регионе строятся и по линии других министерств и нацпроектов.

Напомним, в Ингушетии в 2019-2020 гг. созданы 59 центров образования «Точка роста» на базе школ.

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