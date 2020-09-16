В пяти населенных пунктах Ингушетии на 9 часов отключат газ

Сегодня с 9 до 18 часов в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду будет приостановлена поставка газа абонентам, проживающим в административном округе Гамурзиевский города Назрани, а также в сельских поселениях Барсуки, Плиево, Гази-Юрт и Яндаре Назрановского района.