В пяти медучреждениях Ингушетии создано 912 койко-мест для больных Covid-19

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, в настоящее время в Ингушетии на базе пяти медицинских организаций развернуты инфекционные госпитали для больных коронавирусом на 912 коек. Создан резерв лекарственных препаратов и 31 амбулаторный ковид-центр (временные пункты для проведения обследования граждан на коронавирус, прикрепленные к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь) со всей необходимой организационной структурой, а также подготовлена документация для закупки девяти криогенных газификаторов с испарителем объемом 500 литров.

Кроме того, в республике организована и начата прививочная кампания в семи медицинских организациях. На сегодня запасы вакцины в регионе составляют 342 дозы.

Напомним, в Ингушетии по состоянию на 23 декабря количество заболевших достигло 11424 человек, 9509 из которых выздоровело, умерло — 130. На госпитализации находится 546 человек, из них 42 пациента в реанимации.