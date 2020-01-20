В Пседахе состоялась беседа для школьников о вреде наркомании

Как сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, ребятам рассказали о пагубном влиянии наркотиков, их видах и о последствиях употребления наркотических и психотропных веществ. Проинформировали об опасности, которую таят наркотики, об уголовной ответственности за их употребление.

Работниками библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Береги себя для жизни», на которой были представлены книги и статьи о здоровом образе жизни, информационные листы по профилактике наркомании.

Беседа проведена с целью совершенствования знаний подрастающего поколения о наркомании, тяжелых последствиях употребления наркотических средств и психотропных препаратов, вреде, наносимом организму человека, а также формирования общественного сознания и гражданской позиции у детей, так как они, в силу своего незнания, наиболее подвержены этим пагубным проявлениям современной жизни, сказано в релизе.