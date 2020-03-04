В Пседахе прошло мероприятие для школьников, посвященное 75-летию Великой Победы
В Доме культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района прошел литературно-музыкальный час «Муза в солдатской шинели» для школьников, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие приурочено к 75-ой годовщине Победы в ВОВ и было посвящено юным защитникам Родины, ушедшим на фронт прямо после школьного выпускного вечера.
В исполнении детей звучали песни и стихи военных лет. Ведущая мероприятия Иман Богатырева кратко рассказала о событиях военных лет и о том, какими усилиями была достигнута Великая Победа.
Мероприятие проведено с целью привлечения подрастающего поколения к великому прошлому нашей страны, воспитания чувства патриотизма, гордости за свою Родину, формирования чувства уважения к героизму и подвигу ветеранов ВОВ, сказано в релизе.