В Пседахе прошло мероприятие для школьников, посвященное 75-летию Великой Победы

Мероприятие приурочено к 75-ой годовщине Победы в ВОВ и было посвящено юным защитникам Родины, ушедшим на фронт прямо после школьного выпускного вечера.

В исполнении детей звучали песни и стихи военных лет. Ведущая мероприятия Иман Богатырева кратко рассказала о событиях военных лет и о том, какими усилиями была достигнута Великая Победа.

Мероприятие проведено с целью привлечения подрастающего поколения к великому прошлому нашей страны, воспитания чувства патриотизма, гордости за свою Родину, формирования чувства уважения к героизму и подвигу ветеранов ВОВ, сказано в релизе.