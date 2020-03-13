В Пседахе прошло мероприятие для школьников антинаркотической направленности

Мероприятие прошло в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения РИ».

«Профилактика наркомании, это первая ступень в борьбе с негативными явлениями, позволяющая заинтересовать учащихся, дать им возможность самореализоваться и понять опасность наркомании для их жизни и будущего», — отметили в пресс-службе.

В ходе беседы ребят познакомили с историей происхождения наркотических средств, о методах борьбы с ними в разных странах мира и в России. Основные вопросы, которые обсуждались во время беседы: кто и как затягивает подростков в наркотический омут, как противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества, зависимость человека от наркотиков, распад личности в результате их употребления.

Детям рассказали об ответственности за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ различного происхождения, также подчеркнули, что ислам категорически запрещает такие явления, как наркотики, табакокурение и алкоголизм.

Мероприятие проведено с целью пропаганды здорового образа жизни, формирования негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества, сказано в релизе.