В Пседахе прошла беседа для школьников антитеррористической направленности

Главной целью мероприятия обозначили акцентирование внимания детей на необходимости проявления бдительности, ознакомление их с основными правилами поведения в условиях теракта, содействие формированию толерантности, патриотизма, уважения к Отечеству.

В ходе мероприятия ребята узнали, что такое терроризм, каковы его виды и цели, о том, что терроризм — глобальная проблема человечества с массовыми жертвами.