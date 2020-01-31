Антитеррор

В Пседахе прошла беседа для школьников антитеррористической направленности

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Творческий коллектив Дома культуры сельского поселения Пседах совместно с работниками библиотеки провел беседу «Наш мир без терроризма» для учащихся школы № 25, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Главной целью мероприятия обозначили акцентирование внимания детей на необходимости проявления бдительности, ознакомление их с основными правилами поведения в условиях теракта, содействие формированию толерантности, патриотизма, уважения к Отечеству.

В ходе мероприятия ребята узнали, что такое терроризм, каковы его виды и цели, о том, что терроризм — глобальная проблема человечества с массовыми жертвами.

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