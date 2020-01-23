В Пседахе прошел вечер памяти классика ингушской литературы Саида Чахкиева
В сельском поселении Пседах Малгобекского района прошел вечер памяти, посвященный известному ингушскому писателю Саиду Чахкиеву, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Работники сельского Дома культуры рассказали школьникам о жизненном и творческом пути классика ингушской литературы. В исполнении участников художественной самодеятельности прозвучали стихотворения народного поэта, отрывки из его про¬заических произведений и пьес.
Имя Саида Чахкиева хорошо известно не только в республике, но и далеко за её пределами. Народный писатель Чечено-Ингушетии написал более 30 книг. Его произведения переводились не только на русский язык, но и на украинский, молдавский, казахский, польский, эстонский, греческий и др.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Поэт. Писатель. Драматург», которая осветила все стороны творческой и общественной деятельности писателя.
Мероприятие проведено с целью духовного обогащения подрастающего поколения, воспитания нравственных качеств и развития интереса к творчеству талантливого писателя, сказано в релизе.