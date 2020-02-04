Память

В Пседахе прошел час истории, посвященный Долаковскому бою

0

Творческий коллектив Дома культуры сельского поселения Пседах совместно с работниками библиотеки подготовил и провел для школьников час истории, посвященный 101-й годовщине Долаковского боя, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе мероприятия ребята узнали об историческом примере выдающейся доблести, когда горстка воинов сражалась с многократно превосходящими силами одной из лучших дивизий деникинцев у ингушского села Долаково в феврале 1919 года.

Детей впечатлил рассказ о героизме двадцатилетней Кози Долгиевой, которая была награждена за мужество и храбрость, проявленные в бою, почетной грамотой с присвоением звания «Красная партизанка».

На книжной выставке «Бессмертный подвиг» школьники ознакомились с книгами Багаудина Зязикова «Девять дней из жизни героя», Абдулазиса Яндиева «Легендарный Заам», «История Ингушетии» и др.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Новом Реданте прошло мероприятие, посвящённое годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом
В Ингушетии проходит республиканский конкурс детского рисунка «Мой прадед-победитель»
Госархив Ингушетии посетила представитель Российского государственного архива научно-технической документации
Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту обнаружения тела гражданина Таджикистана
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная героям Сталинграда
В Минкультуры Ингушетии обсудили возрождение элементов старинных народных танцев
Библиотека музея изобразительных искусств Ингушетии пополнилась новыми дарственными изданиями
Руководитель «Ингушавтотранса» стал фигурантом дела о сокрытии налогов на 46 млн руб.
Ингушские школьники успешно выступили на XIV Международной конференции «Образование. Наука. Профессия»
В сельском поселении Троицкое провели ремонт системы уличного освещения
Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал две медали на открытом чемпионате по джиу-джитсу в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 