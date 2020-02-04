В Пседахе прошел час истории, посвященный Долаковскому бою

В ходе мероприятия ребята узнали об историческом примере выдающейся доблести, когда горстка воинов сражалась с многократно превосходящими силами одной из лучших дивизий деникинцев у ингушского села Долаково в феврале 1919 года.

Детей впечатлил рассказ о героизме двадцатилетней Кози Долгиевой, которая была награждена за мужество и храбрость, проявленные в бою, почетной грамотой с присвоением звания «Красная партизанка».

На книжной выставке «Бессмертный подвиг» школьники ознакомились с книгами Багаудина Зязикова «Девять дней из жизни героя», Абдулазиса Яндиева «Легендарный Заам», «История Ингушетии» и др.