В Пседахе прошел час информации для школьников «Крым в истории России»

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В Доме культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района прошел час информации для школьников «Крым в истории России», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В честь празднования воссоединения Республики Крым и города федерального значения Севастополь с Россией учащимся рассказали о событиях, которые произошли семь лет назад. Ребята узнали о том, как проходил референдум и подписание договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.

Рассказ сопровождался показом слайд-презентации «Возвращение Крыма в Россию».

Напомним, 18 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин в Кремле подписал с представителями органов власти Крыма договор о принятии республики и города Севастополя в состав Российской Федерации.

 

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