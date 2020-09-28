В пруды четырех городов Ингушетии волонтеры запустили десятки тысяч особей молодых рыб

«Мы провели масштабную акцию по зарыблению водоемов. Порядка 60 тыс. штук белого амура, зеркального карпа, сазана и толстолобика рыбаки запустили в общедоступные и самые крупные в регионе пруды в городах Сунжа, Назрань, Карабулак, Малгобек», — сказано в сообщении общественной организации.

19 тысяч особей молодых рыб упомянутых видов волонтеры выпустили в Сунже, 15 тыс. — в Малгобеке, около 7 тыс. — в Назрани, 20 тыс. штук — в Карабулаке.

Молодь активисты завезли из Дагестана и Чеченской Республики. В Дагестане они закупили 19 тыс. особей, но хозяин рыбной фермы решил добавить от себя еще 1 тыс. штук.

Рыба закуплена на деньги волонтеров — членов клуба. Для этого был организован сбор средств, которых хватило на зарыбление основных водоемов республики.

Волонтеры призывают рыбаков отпускать молодых особей, дать им вырасти, увеличить свою популяцию в водоемах, набрать полноценный вес.