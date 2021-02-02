В прошлом году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек на Северном Кавказе

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В Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона состоялось межведомственное служебное совещание по подведению итогов служебно-боевой деятельности за прошедший год.

В режиме видео-конференц-связи руководил совещанием заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Борукаев. Он высоко оценил работу личного состава группировки и подчеркнул, что все поставленные перед подразделениями задачи были выполнены в полном объеме.

Командующий ОГВ© генерал-лейтенант Василий Федорук в своем докладе отметил, что результатом служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооружённых сил, входящих в состав группировки, стала стабилизация обстановки на территории СКФО.

«В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья», — доложил генерал-лейтенант Федорук.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Росгвардии, в завершение мероприятия генерал-полковник Олег Борукаев уточнил задачи на 2021 год, поблагодарил командование и личный состав Объединенной группировки за достигнутые результаты. Военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, были вручены ведомственные награды.

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