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В проекте «Спорт без преград» в Ингушетии приняли участие 440 человек

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Ингушская региональная организация Всероссийского общества слепых завершила проект «Спорт без преград», получивший поддержку Фонда президентских грантов в 2020 году с общим объемом финансирования более 500 тысяч рублей.

В рамках проекта созданы и укомплектованы спортивные секции, организованы обучение и тренировки, что позволило обеспечить необходимые условия для занятий спортом незрячим и слабовидящим жителям Ингушетии. Были изданы методические материалы в Брайлевском формате по заявленным адаптивным видам спорта, приобретены теннисный стол, ракетки, защитные маски, теннисные и волейбольные мячи, а также оргтехника.

Как рассказал газете «Ингушетия» председатель ИРО ВОС Адам Сагов, спортивные секции начали свою работу после официальной презентации проекта, в рамках которой были проведены мастер-классы по настольному теннису (шоудаун) и обучающий тренинг для волонтеров по социальному сопровождению незрячих и слабовидящих людей, а также просмотр ознакомительного видеофильма «Волейбол для лиц с нарушениями зрения».

По его словам, в рамках проекта было проведено два масштабных спортивно-массовых мероприятия: региональный турнир по настольному теннису для слепых и открытый турнир Северо-Кавказского федерального округа по настольному теннису, на которых незрячие продемонстрировали приобретенные на занятиях и тренировках знания и навыки.

В рамках открытого турнира СКФО участники проекта провели мастер-класс по игре в адаптивный волейбол. Секции действуют на постоянной основе в Назрани. Данная социальная инициатива расширила возможности реабилитации и социализаций незрячих посредством физкультуры и спорта. Общий охват людей, участвовавших в мероприятиях, составил 440 человек, из них незрячих и слабовидящих — 84 человека.

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