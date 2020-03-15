В прибрежно-парковой зоне столицы Ингушетии высадили около 500 саженцев деревьев

К мероприятию, которое началось у площади перед башней Согласия, присоединился и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он принял участие в озеленении территории сквера имени Виктора Поляничко, посадив липу. Всего в Магасе на улицах Гагиева, Горчханова, Чахкиева, центральной площади и в прибрежно-парковой зоне высажено около 500 саженцев ивы, клена, березы и липы.

Руководитель субъекта напомнил, что во времена предков, даже в недавнем прошлом, в Ингушетии была хорошая практика: волонтеры из жителей села собирались и выполняли общественные работы, проводили субботники. В народе существовало понятие «белхий», что переводится с ингушского как «совместный труд», «общественные работы». Он отметил необходимость возрождать подобные добрые традиции.

«Благодаря причастности собравшихся сегодня на субботник, через несколько лет наша столица в буквальном смысле зацветет. Если каждый из нас сделает даже один микроскопический шаг к порядку и облагораживанию городов, районов, сел родной Ингушетии, мы совместными усилиями добьемся результата, и он не заставит себя ждать. Вся республика — это наш дом, а дома должно быть чисто, ухоженно и уютно», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

По окончании экологической акции руководитель субъекта осмотрел всю территорию сквера на предмет качества проделанных работ по его благоустройству, уделяя особое внимание технике безопасности, которую, по его словам, необходимо учитывать в первую очередь. Он дал поручение пересмотреть с этой точки зрения дальнейшее проектирование объекта и уже реализованные его этапы.

«Проведите оценочные работы, привлеките надзорные органы, переделайте то, что не соответствует стандартам. Уберите источники опасности для детей. Я здесь вижу явные нарушения, специалисты должны провести свой анализ», — добавил Глава региона.

Также Калиматов поручил региональному правительству проверить все места общественного пользования, парковые зоны республики на соответствие нормам безопасности.

В заключение руководитель субъекта отметил важность данного проекта и назвал сквер и весь архитектурный комплекс башни Согласия визитной карточкой города. Работы здесь будут продолжены, а на площади появится интерактивный музей истории Ингушетии.