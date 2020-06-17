В прибрежно-парковой зоне Магаса в июле завершат строительство детского сада
В Магасе близится к завершению строительство детского сада на 220 мест. Объект возведен в прибрежно-парковой зоне подрядной фирмой «Стройарсенал». В данное время строители заняты благоустройством и очисткой прилегающей территории, отделочными работами, уборкой внутренних помещений, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
«В ближайшие дни планируется перейти к сбору и установке оборудования и мебели. По словам руководителя подрядной фирмы, в июле объект будет готов к вводу в эксплуатацию. Оформление документации, необходимой для своевременной передачи объекта балансодержателю так же на стадии завершения. Необходимо отметить, что новый садик построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На его возведение было направлено 182 млн руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здание типовое и рассчитано на 220 мест.
«Согласно проекту, в нем имеются все необходимые помещения для 12 дошкольных групп, разных возрастов. В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного развития и воспитания малышей. Имеются игровые и спальные комнаты, зал для хореографии и занятий спортом, современный пищеблок и санузлы в каждой спальне. Во дворе обустроены игровые площадки для времяпровождения в любую погоду», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что в прибрежно-парковой зоне Магаса также полным ходом идет строительство и новой школы на 720 мест. На данном этапе завершены бетонные работы по возведению каркаса здания основного корпуса, на уровне второго этажа находится дополнительный блок. В ближайшее время строители приступят к кровельным работам. Все работы должны быть завершены до конца текущего года.