В пресс-центре газеты «Ингушетия» состоится встреча с ингушскими боксерами-профессионалами и их менеджером
В пресс-центре республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» состоится встреча с боксерами-профессионалами Али Измайловым, Альбертом Хамхоевым и Исмаилом Илиевым, а также их менеджером Хусейном Бузуртановым.
Пресс-конференция пройдет в понедельник, 16 марта, в 11.00 мск. Приглашаем представителей СМИ принять в ней участие.
Аккредитация по e-mail: gazetaingush@yandex. ru/ Вход по предварительной аккредитации, которая завершится за час до начала мероприятия.
Адрес газеты: город Магас, ул. Никиты Хрущева, д. 12 (4 этаж).
Напомним, что накануне единогласным решением судей Али Измайлов одержал победу в поединке с Сергеем Екимовым. Бой состоялся в Казани в рамках турнира «Кубок Казанского Кремля».
В конце февраля другой ингушский боксер — Альберт Хамхоев, также единогласным решением судей был признан победителем в поединке с украинцем Виктором Плотниковым. Бой проходил в Санкт-Петербурге и стал со-главным событием вечера профессионального бокса «Короли нокаутов — II».
Для Исмаила Илиева его 15-й бой в профи, состоявшийся 7 марта 2020 года, обернулся неудачей — судьи отдали предпочтение его сопернику Магомеду Курбанову.