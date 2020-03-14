В пресс-центре газеты «Ингушетия» состоится встреча с ингушскими боксерами-профессионалами и их менеджером

Пресс-конференция пройдет в понедельник, 16 марта, в 11.00 мск. Приглашаем представителей СМИ принять в ней участие.

Аккредитация по e-mail: gazetaingush@yandex. ru/ Вход по предварительной аккредитации, которая завершится за час до начала мероприятия.

Адрес газеты: город Магас, ул. Никиты Хрущева, д. 12 (4 этаж).

Напомним, что накануне единогласным решением судей Али Измайлов одержал победу в поединке с Сергеем Екимовым. Бой состоялся в Казани в рамках турнира «Кубок Казанского Кремля».

В конце февраля другой ингушский боксер — Альберт Хамхоев, также единогласным решением судей был признан победителем в поединке с украинцем Виктором Плотниковым. Бой проходил в Санкт-Петербурге и стал со-главным событием вечера профессионального бокса «Короли нокаутов — II».

Для Исмаила Илиева его 15-й бой в профи, состоявшийся 7 марта 2020 года, обернулся неудачей — судьи отдали предпочтение его сопернику Магомеду Курбанову.