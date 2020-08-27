В пресс-центре газеты «Ингушетия» состоится встреча руководителя Минприроды республики с журналистами
Сегодня, 27 августа в 11:00 мск в пресс-центре республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» состоится встреча министра природных ресурсов и экологии республики Магомеда Евлоева с журналистами.
Тема пресс-конференции: экологическая безопасность в регионе.
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