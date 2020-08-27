Пресс-конференция

В пресс-центре газеты «Ингушетия» состоится встреча руководителя Минприроды республики с журналистами

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Сегодня, 27 августа в 11:00 мск в пресс-центре республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» состоится встреча министра природных ресурсов и экологии республики Магомеда Евлоева с журналистами.

Тема пресс-конференции: экологическая безопасность в регионе.

Аккредитация по e-mail: gazetaing@yandex. ru.Телефоны для аккредитации: 8 (8734) 55-42-41, 8 (928) 732-27-99. Аккредитация завершается за час до начала мероприятия.

Адрес: город Магас, ул. Никиты Хрущева, д. 12 (4 этаж). Схема проезда: http://www. gazetaingush. ru/redakciya.

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