В предгорном сельском поселении Ингушетии открылся первый детсад с ясельной группой

В детском саду «Малейк» в скором времени планируется укомплектовать 12 групп на 220 мест. 60 из них предназначены для детей ясельного возраста до 3 лет.

На двух этажах объекта для самых маленьких жителей села располагаются оборудованный спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал, пищеблок с горячим цехом, кабинеты психолога и логопеда. Также имеется художественный класс для организации кружков дополнительного образования для воспитанников.

Кроме того, двор и прилегающая территория благоустроены для дневных прогулок детей.

В учреждении трудятся около 80 сотрудников, включая 24 воспитателя и 12 помощников воспитателя.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов в ходе церемонии подчеркнул, что открытие каждого объекта дошкольного образования в селах республики является стратегически важным событием для формирования будущего поколения.

Он также заметил, что новую постройку можно назвать первым дошкольным учреждением в селе с ясельной группой, отвечающим всем требованиям и нормам, поскольку ранее здесь функционировало три детских сада по 30 мест, которые находятся в приспособленных помещениях в ветхом состоянии.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в регионе построено 12 дошкольных учреждений. В 2021 году планируется открыть еще девять новых детских садов на 1980 мест в рамках реализации национальных проектов.